El conmovedor mensaje de Jazmín Pinedo: “¿Que tanto vale la vida para ti?”

La modelo Jazmín Pinedo se pronunció a través de su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus fanáticos y seguidores.

La popular ‘Chinita’ quiso enviar unas palabras tras el fin de la cuarentena y quizá así hacer reflexionar a todas las personas que vivimos en este país.

“Hoy la mascarilla ya no es suficiente, lávate constantemente las manos y sobre todo mantén la distancia. No olvides que ya puedes salir... salir a donde está ese maldito virus que ya cobro miles de vidas”, empieza diciendo la modelo.

Pinedo resaltó que nada puede ser como antes, ya que, en estos más de 100 días de cuarentena, debemos haber tomado conciencia de lo que está ocurriendo hace meses, no solo en el Perú sino en todo el planeta.

“Las cosas no pueden ser iguales, la responsabilidad ya no es de nadie más que tuya. Si no tomamos conciencia de la real gravedad de este asunto van a volver a encerrarnos, seguirá́ complicándose la economía y lo más importante seguiremos perdiendo seres humanos. ¿Qué tanto vale la vida para ti?”, mencionó Jazmín en sus redes sociales.

Wapa, es verdad que la cuarentena en el país ha terminado, pero si no tienes la necesidad de salir de tu hogar, no lo hagas. El virus no se ha ido del Perú, debemos ser muy cuidadosos para poder frenar el contagio.