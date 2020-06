Cristian Castro habló sobre su supuesto maltrato hacia su madre Verónica Castro

El artista mexicano Cristian Castro decidió defenderse y aclarar sobre las acusaciones en su contra de parte de Yolanda Andrade de presuntamente agredir a su mamá.

"Mi relación con Cristian se terminó cuando golpeó a su mamá...eso sí es fuerte y doloroso. La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal...los golpes que le dio a su mamá no fue por mi culpa y no fue porque se enteró por la relación", manifestó Yolanda Andrade.

Ante esto, el cantante no dudó en pronunciarse y responder fuertemente a la actriz. "La trayectoria de Verónica Castro es muy grande, muy buena y, obviamente, con una trayectoria insignificante como la de Yolanda Andrade, va a tener siempre ganas de hablar de nosotros" añadió.

Asimismo, cantante manifestó al diario Milenio sobre esta supuesta agresión y aclaró que jamás pasó. “No es cierto lo que dice ella. La que tiene que hablar de esto finalmente sería mi mamá”, contó.

Es más, Castro aseguró que un tanto posesivo con su mamá. "Siento que mi mamá es mía, ella siente que yo soy suyo. Lo mismo con mi abuela y con mi tía. Así las traté y así me trataron", afirmó.

"Es una familia que se ha distinguido por eso y nos vimos egoístas con las parejas que llegaron, fuimos un poco agrios y no nos distinguimos, lamentablemente, por tener dulzura con las parejas de los otros", finalizó.

Cristian Castro admitió no ser el mejor padre

El famoso cantante, Cristian Castro reveló no ser el padre que hubiera querido ser para sus hijos. Y es que, en estos años siempre ha puesto a su carrera musical en primer lugar, por lo que supone que en futuro le reprocharán su ausencia.

“La verdad, no soy un buen padre. No me considero un buen padre. Me considero un padre que cumple lo más que puede: estoy cumpliendo con el cariño que puedo dar, la compañía que puedo dar presente, de presencia. Pero no, no soy un padre entregado, no”, confesó en una entrevista a Teleshow.