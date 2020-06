Rodrigo Cuba hace aclaración sobre las escenas de amor de Melissa Paredes en las novelas

Desde que Melisa Paredes inició la actuación, Rodrigo Cuba no ha dejado de apoyarla. Al menos eso es lo que remarca el futbolista, quien aclaró que sería "ilógico" ponerse celoso con las escenas de besos de su pareja en las telenovelas.

Como se recuerda, Paolo Guerrero indicó que no permitiría que Alondra García Miró hiciera escenas amorosas con otro hombre, aunque sean de ficción.

Ante ello, se le hizo la misma pregunta a Rodrigo Cuba, quien muy claro indicó: “Creo que cada uno maneja su relación como mejor crea conveniente, seria ilógico que yo me ponga celoso. Sí creo que sería un poco raro que me den celos, porque siempre la he apoyado en su carrera”.

Por otro lado, Cuba señaló que es muy duro estar alejado de su esposa e hija. Como se recuerda, el deportista está desarrollando su carrera en México.

“Era difícil porque nosotros siempre hemos sido unidos, parábamos de arriba para abajo juntos. Melissa puso parte de su sacrificio porque sabía que yo tenía ilusión de emigrar al extranjero”, dijo en Teledeportes.