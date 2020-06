"¿Eres un buen ejemplo para tus hijos?": Josimar y la pregunta que no supo cómo responder

Josimar en los últimos tiempos se ha vuelto presa de críticas por sus actos. Las cámaras de Magaly Medina lo han tenido en la mira por sus problemas amorosos y por supuestamente vender productos “bambas” en esta cuarentena. Ante ello, el cantante fue consultado por si cree que es un buen ejemplo para sus hijos. Pregunta que no supo cómo responder.

“Yo no espero ser ejemplo de nadie", indicó el cantante.

Tras una breve pausa, el artista acotó: "No me creo perfecto, pero sé que mis hijos me respetan. Mi hija mayor ya va a cumplir 15 años y le he enseñado a valorar todo lo que tenemos en la vida. Joaquín y Jostin aún están pequeñitos, pero saben obedecer a papá siempre. A pesar que tienen edades diferentes saben respetar a la familia”.

Al ser consultado cuánto de nota se pone como padre, salsero trató de ser lo más sincero posible.

“Creo que la nota te la ponen los hijos. Fui padre súper chibolo. Tenía 18 años y cuando cargué por primera vez a mi hija pensé que se me iba a caer porque ni para eso estaba preparado, pero creo que los hijos te enseñan”, detalló.

“He sido padre tres veces y cada experiencia ha sido diferente porque mis hijos han llegado en momentos diferentes. He sido sobreprotector, los he engreído y hasta malcriado a veces (risas). Por ejemplo, recuerdo que cuando mi hija estaba pequeñita y cuando era invierno no quería ir al colegio. Yo llegaba de cantar cumbia a las 6 de la mañana y quería echarme con ella a dormir. Por eso la dejaba faltar, solo para estar acurrucaditos. Después su mamá me hacía un escándalo terrible”, contó entre risas.

El artista sabe que ha estado en el ojo de la tormenta, no obstante, remarcó que siempre ha tratado de manejar la situación con sus hijos.

“Ha sido más difícil con mi hija mayor. He sufrido mucho al ver cómo se siente por lo que otras personas opinan o dicen de mí. No te niego que la impotencia me ha hecho llorar a veces, pero aprendí a separar a Josimar el papá y Josimar el artista. De esa forma siempre les explico a mis hijos que el personaje que ven en televisión es otra persona que por su trabajo tiene que aceptar ese tipo de críticas y la exposición mediática. Pero como dijo mi madre alguna vez: “a las únicas personas a las q les debo explicaciones es a mis mismos hijos””, detalló.

El artista brindó un concierto online este último sábado, el cual fue transmitido por Joinnus.