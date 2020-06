Pablo Heredia a Alondra: “Los actores deben ser profesionales y saber lo que es real y no"

Paolo Guerrero fue duramente criticado por indicar que no tendría una relación con Alondra García Miró si ella tuviera que hacer escenas de besos con otros actores.

El actor Pablo Heredia cuestionó las palabras de Guerrero durante una entrevista en un medio local. Como se recuerda, el argentino comparte escenas con la modelo en la telenovela “Te volveré a encontrar”.

“Soy actor, me dediqué a esto todo la vida, si las actrices del mundo salieran con ‘Paolos’ no existiría el amor en el cine. Si hay que dar un beso para que el espectador se emocione, hay que tener entrega total (con su trabajo), eso no significa que esté engañando”, recalcó el actor recordado por su papel de Blas en Rebelde Way.

Asimismo, Heredia, quien interpreta a ‘Paolo’, ¿coincidencia que se llamé su personaje?, manifestó que “los actores profesionales lo toman como un trabajo (los besos en la ficción), aprendes a separar lo que es real y no”.

Alondra y Pablo protagonizaron intenso beso

En los últimos capítulos de la telenovela “Te volveré a encontrar”, la ojiverde y el actor argentino realizaron varias escenas de besos, ¿qué habrá dicho Paolo ante eso?

Paolo Guerrero es criticado por declaraciones machistas

Como se recuerda, los futbolistas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán realizaron varias transmisiones en vivo al inicio de la cuarentena, fue ahí donde el ‘Depredador’ reveló que no podría aceptar que su pareja, que ahora incursiona en la actuación, realice escenas de besos.

“No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella”, expresó Guerrero. Farfán, al escuchar la respuesta de su amigo, le dijo “pero tienes que respetar su trabajo”.

“Y eso está bien, pero yo no podría soportarlo”, añadió. No obstante, la modelo que se encontraba a su lado al ser cuestionada por Farfán, no dio una respuesta contraria a lo que dijo su pareja.