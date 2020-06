¿Por qué Angélica Vale se retiró de las telenovelas? La actriz hizo dramática confesión | VIDEO

Angélica Vale no tiene pensado regresar a las telenovelas, al menor no por ahora. A través de una transmisión de Youtube con sus fans, la actriz contó la dramática razón que la hizo alejarse de una de sus grandes pasiones, actuar.

La última vez que la vimos en la pantalla chica fue a través de la telenovela Y mañana será otro día mejor (2018), sin embargo, reveló que no la pasó muy bien pues se la pasó alejada de sus hijos. Hecho que la marcó mucho. Angélica Vale confesó que no tener tiempo para convivir con sus hijos le hizo tomar la decisión de alejarse de los melodramas.

"La verdad ahorita una telenovela no. Lo hice, me fui a hacer una telenovela que se llamó Y mañana será otro día mejor, donde también me divertí como una loca, pero a mis hijos les afectó mucho", indicó la artista.

"Soy una mamá que estoy todo el día con ellos – bueno ahorita en la pandemia peor – y sí está fuerte ahorita irme y estar fuera de la casa tanto tiempo porque son muchas horas. Cuando estás en una telenovela sí se graba por lo menos de lunes a sábado y son 15 horas diarias más o menos, 12 cuando te fue bien que nada más tuviste foro, entonces es muy difícil. La verdad es que sí es muy difícil ahorita apartarme de mis hijos", indicó.

La hija de Angélica María aseguró que esperará que sus hijos crezcas más para volver a centrarse en la actuación, actividad que la mantiene muchas horas dentro de un foro de grabación.

"Ya pasará el tiempo, ya crecerán, ya no me querrán ver tanto, no me necesitarán tanto, ya regresaré. Lo prometo", indicó.

Sin embargo, reveló que está contenta, pues aunque no hará telenovelas, participará como parte del jurado el programa dominical de Univision, Tu cara me suena.

"¡Qué emoción! Regreso a Univision, más que feliz", escribió en Twitter hace unos días.