Samahara Lobatón revela cuándo será el nacimiento de su bebé | VIDEO

La hija ‘del medio’ de Melissa Klug, Samahara Lobatón realizó un test de preguntas en su cuenta de Instagram y sus seguidores no dudaron en consultarle acerca de su embarazo.

Como sabemos, hace solo unos días, la jovencita reveló que está embarazo de 4 meses.

“Ya sé soy súper joven, me falta mucho por vivir, no sé lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré́ con bebé, seré́ feliz con bebé y seré́ la mejor mamá que pueda ser”, reveló en sus redes sociales.

Pero ahora, sus seguidores en Instagram le preguntaron sobre la fecha del parto y ella respondió que todo está programado para noviembre, días antes de su cumpleaños.

“Está programado para el ocho de noviembre, mi cumpleaños es el 20, va a ser el mejor regalo de cumpleaños que me dará diosito”, indicó Samahara muy emocionada en sus redes sociales.

¿Quién es Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón es la segunda hija de Melissa Klug y la primera con Abel Lobatón.

La jovencita ha sido protagonista de diferentes escándalos con su madre, ya que el año pasado decidió irse de su casa para vivir junto a su pareja.

Smahara no pasó las fiestas de Navidad ni de fin de año con su familia y hace una semana reveló en Instagram que estaba embarazada.