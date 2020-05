Personajes peruanos que han superado o están luchando contra el Covid-19

¡Tenemos que vencer al coronavirus! La pandemia del Covid-19 llegó al Perú hace más de dos meses, y su ola de contagio ha sido bastante rápida. El virus está afectando a todo el mundo, y es quizá, una de las etapas más difíciles que nos ha tocado vivir como sociedad.

En nuestro país, existen actualmente más de 120 mil casos confirmados de coronavirus, entre ellos están diferentes personajes que, por un descuido, se llegaron a contagiar.

Afortunadamente, no todo son malas noticias, ya que algunos han podido darle lucha a la enfermedad y vencerla.

¡Conoce quienes son!

1. Nicole Pillman

La cantante reveló a través de su cuenta de Facebook que ella y toda su familia han podido superar al coronavirus.

“Han sido semanas de angustia desde que empezamos a tener los síntomas. El 1 de mayo empezó la fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal y de garganta, perdimos el sentido del gusto y del olfato. Luego apareció la tos y el malestar pulmonar.

Nos aislamos totalmente, recibimos asistencia médica y empezamos a tomar paracetamol, azitromicina, ivermectina y prednisona. Empezamos a luchar contra el coronavirus.”, mencionó Nicole en la publicación en Facebook.

2. Leonard León

Leonard León, por su parte fue uno de los ciudadanos peruanos que dio positivo al Covid-19. El artista cumplió con el aislamiento en su hogar y poco a poco venció a la enfermedad. Hoy ha regresado con su familia ya que pudo vencer al coronavirus.

3. Anna Carina Copello

La cantante Anna Carina Copello mencionó hace unos días que está evolucionando muy bien.

“Gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días y por estar pendientes de mí. Como me dijo un amigo: “El cariño sube las defensas.” Todo está evolucionando súper bien y cada día me siento mejor. ¡Regresaré con más fuerza que nunca!”, indicó en sus redes sociales.

4. Jefferson Farfán

Jefferson Farfán está luchando contra el coronavirus en Rusia y reveló en sus redes que está “avanzando”:

“Y desde aquí vamos avanzando, sintiéndonos cada día mejor y fuertes y con la mente siempre en positivo porque hoy fue un buen día, pero mañana será aún mejor porque Dios traza el camino y aquí seguimos fieles en ese trayecto”, indicó.

Esperemos que así como ellos, la mayoría de nuestros compatriotas puedan darle lucha al coronavirus. Recuerda Wapa, que la cuarentena sigue hasta el 30 de junio. Debemos respetarla y así venceremos al virus que llegó desde China.