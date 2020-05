¿Maribel Guardia está embarazada? Ella habló sobre estos rumores

Durante esta cuarentena los famosos han usado sus redes sociales, como Instagram, para estar más cerca de sus seguidores. Es así como muchos comparten sus rutinas de ejercicios, preparación de postres y comida, además de otras actividades.

Maribel Guardia es una de las actrices que sorprende a sus seguidores con cada una de sus publicaciones en Instagram.

Pero la actriz mexicana no esperó que uno de sus seguidores le hiciera una pregunta muy particular, la cual la sorprendió mucho. Sin embargo, fiel a su estilo, Maribel no dudó en responder.

Guardia subió una imagen en la que ella estaba vestida con lencería negra en la que se veía muy sexy.

La famosa mexicana estaba frente a su espejo con una mascarilla en el que colocó el siguiente texto: “#dulces #sueños #mariposas #azules que sus bellos sueños de conviertan en realidad”.

Muchos de sus seguidores le comentaron la imagen y un usuario le preguntó si estaba embarazada.

Maribel no dudó en responderle brevemente: “Sería un milagro” y acompañó su respuesta con carcajadas.

A muchos de sus fans no les gustó la pregunta que hizo esta persona y se lo hicieron saber, a la vez le mostraron su apoyo.

Maribel Guardia celebró que alcanzó los 5 millones de seguidores en Instagram

La actriz celebró que alcanzó los 5 millones de seguidores en Instagram y quiso celebrarlo con una sugerente fotografía, donde mostró su envidiable figura a sus 60 años.

“Ya somos una familia de 5 millones. Quédate en casa. Gracias y los adoro”, escribió como descripción de sus imágenes.