Josimar hace emotiva despedida por el fallecimiento de su abuela [FOTOS]

El artista Josimar reveló en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su abuela a causa del coronavirus (Covid-19).

“Cuando me dijeron que ya estabas por despedirte, no les creí... no podía creerles porque te conozco. Eres terca y no querías irte. Por eso llegué. Por eso estuve todo el último día contigo”, escribió el cantante de salsa en sus redes sociales.

“Te juro que pensé que volveríamos a casa, nos dijiste que estabas bien, nos mentiste, mi viejita, pero quizás solo querías ver contentos a tus nietos por última vez”, añadió el artista y agregó una fotografía de su abuela.

Tras su fallecimiento, Josimar resaltó que ahora tiene un nuevo ángel que está en el cielo. “Bueno abuela… te vamos a recordar siempre. ¡Mi nerita linda! Ahora sé libre porque ya eres un angelito más que tengo en mi vida abuela mía”, finalizó Josimar.

Tras enterarse de la desgarradora noticia, sus fanáticos le enviaron mensajes de pésame y lamentaron su pérdida.

“Mi más sentido Josimar para ti tu familia me imagino el dolor que debes de sentir…Igual pase yo x mi abu que fue una segunda madre para mí.... Bendiciones y fuerza para toda tu familia.”, “Mucha fuerza para ti ya tienes un ángel que te cuidará siempre.”, “No hay consuelo para tan irreparable pérdida lo siento mucho. Recuérdala con mucho Amor y Respeto.”, fueron algunos de los comentarios que recibió Josimar en las redes sociales.