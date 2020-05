Josimar pide perdón a su madre por haberla hecho llorar 

Durante un concierto vía Skype y al verla conectada, Josimar Fidel se dirigió a su madre para dedicarle unas emotivas palabras. El joven le pidió disculpas por los errores que ha cometido.

“Qué sorpresa tenerte en este concierto. Es un placer que estés mirando porque tú eres la primera fan de mi vida, de mi corazón”, inició el cantante.

En joven reconoció que ha cometido errores en su vida, y por ello le pidió disculpas.

“Todos los hijos somos humanos y cometemos errores. Si alguna vez te hice llorar, te pido que me perdones. Perdóname si te hago renegar un poco, pero a veces así somos los hijos. Mamá es una sola y es la más importante de nuestras vidas”, indicó el músico.

Diciendo esto, le dedicó la canción ‘Perdón vida de mi vida’. Cuando terminó de cantar y al ver a su mamá muy conmovida, el cantante no pudo evitar llorar.

“Te amo mucho, mamá. Eres mi vida, el motor de mi existencia. No sabría qué hacer si algún día me faltaras. Es un día muy melancólico, como me gustaría estar contigo en la casa, pero sé que hay bastantes hijos que no están con sus mamás por esta pandemia, sin embargo, estamos juntos de corazón”, concluyó.