Yahaira habló ante los rumores que tiene COVID-19 y su separación con Farfán

Yahaira Plasencia cansada por las especulaciones, habló fuerte y claro sobre su estado de salud luego que dio positivo su pareja Jefferson Farfán.

La salsera a través de su cuenta de Instagram manifestó cómo ha sido el proceso de aislamiento social con el jugador, descartando que tenga COVID-19 y mostrando su prueba.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

La intérprete ante la información que dio a conocer el vidente Reinaldo Dos Santos en 'Boca de todos', volvió a pronunciarse si estaba enferma.

“Hice un breve comunicado pero siguen especulando que yo he contagiado, que me han contagiado. Me veo en la obligación de poner mi prueba de descarte de coronavirus”, sostuvo.

Además, agregó luciendo su resultado negativo: “Yo no me jugaría con un tema tan delicado, hay que tener cuidado con lo que se habla”.

¿Yahaira Plasencia se separó de Jefferson Farfán?

Ante los rumores que había finalizado la relación de Yahaira y Jefferson, la cantante confesó que solo estuvieron distanciados porque ella se sometió a una operación de los riñones hace casi tres semanas.

Al retornar a la casa del seleccionado, Farfán "ya presentaba los síntomas del coronavirus".

“Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me han operado los riñones. Cuando a mi me dieron de alta, Jefferson ya presentaba síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando yo llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo, me pusieron en aislamiento social”, indicó.

¿Cuál el actual estado de salud Jefferson Farfán?

Yahaira también reveló que ambos se encuentran de mejor estado de salud, agradeciendo la preocupación que han tenido por Jefferson y ella.

“Vinimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena como debe ser. Cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie y espero que ese tema haya quedado claro para toda la gente que se preocupa. Estoy bien, vamos a estar bien”, agregó la vocalista de Cobarde.