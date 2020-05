Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se habrían separado [VIDEO]

¿Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia ya no son tan buenos amigos? Al parecer, la convivencia entre la ‘Foquita’ y la salsera durante la cuarentena por el coronavirus no habría funcionado y ambos decidieron separarse.

Según señaló la columna ‘Pisa Pelota’ de Trome, Jefferson Farfán se habría comunicado con sus amigos cercanos para que le consiguieran un vuelo humanitario para que Yahaira Plasencia retorne al Perú.

Cabe resaltar que, la intérprete de ‘Cobarde’ se encontraba en Rusia hace más de dos meses para pasar la cuarentena por coronavirus con el futbolista.

En la publicación mencionan que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán tuvieron constantes fricciones que hicieron que se termine su relación de ‘amigos’.

“Ya no la aguanta, ella tampoco y decidieron acabar con todo. El pelotero perdonó hasta lo que no se debe, pero no soportó la convivencia. Ese posteo de la ‘Cotó’ en Instagram rogando por su salud es puro tango”, se lee en el diario peruano.

¿Jefferson Farfán se contagió en el cumpleaños de Yahaira?

Las noticias internacionales impactaron cuando se dio a conocer que Jefferson Farfán había dado positivo al COVID-19.

Al confirmarse el contagio del futbolista, la preocupación por el estado de salud de la salsera peruana generó controversia en las redes sociales.

Lo que muchos seguidores se cuestionaron fue cómo Jefferson se llegó a contagiar, pero él lo reveló en una conversación con Paolo Guerrero, vive con otras cuatro personas quienes también podrías tener COVID-19.