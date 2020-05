Emilia Drago se dio el gusto de bailar marinera en pareja a pocos días de dar a luz [VIDEO]

La actriz Emilia Drago sorprendió a sus seguidores tras aparecer en Instagram bailando marinera. La joven usó una pantalla dividida para danzar con su pareja, hecho que la llenó de alegría pues la marinera es su pasión y lo ha reiterado en innumerables oportunidades.

Emilia Drago confesó que en su primer embarazo no pudo hacerlo por recomendación de su doctor, sin embargo, es esta segunda gestación le dieron luz verde pero con mucho cuidado. Hecho que la actriz no desaprovechó.

Emilia Drago enamoró a sus fans bailando marinera

Es así como la joven decidió grabar el video junto a su compañero de baile.

"No saben cómo llena mi corazón bailar marinera...", escribió la actriz.

"Cuando estuve embarazada de Luna me prohibieron hacerlo. Ahora con Lara, el doctor me recomendó que si quería hacerlo fuera de la manera más suave posible. Claramente con la cuarentena no pude tener una pareja de baile en persona, asi que junto a mi gran amigo y mega bailarín @memosueromarcone, buscamos la manera de bailar. Como pueden ver me muevo muy muy poco, pero fui bien bien feliz", acotó la feliz intérprete.

Emilia Drago nos ha representado en muchas ocasiones en campeonatos de marinera, es por ello que sus fans entendieron su emoción al volver a bailar esta danza.

Las felicitaciones de sus seguidores no se hicieron esperar, resaltando su belleza y elegancia.