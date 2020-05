Luisito Comunica critica a Camilo por la canción que le dedicó a Evaluna y fans lo destruyen

El youtuber Luisito Comunica viene generando polémica luego que criticara la canción de Camilo Echevarria, la cual dedicó a su esposa Evaluna, hija de Ricardo Montaner.

Como se sabe, tras su estreno, Favorito ha logrado ser un boom en las redes sociales.

“La escuché bien y a mi parecer es el carnal diciéndole a la chica ‘tengo cosas mejores y me estoy conformando’ (…) el brother le dice a la chica, literal, ‘he comido en los mejores lugares, podría estar viajando un chingo por el mundo, tengo amigas súpermodelos, pero me quedo contigo que no tienes nada de eso, pero me conformo’”, señaló.

Más adelante, volvió a comentar a respecto, aseverando su posición. “Entiendo el mensaje, sé que es una canción de amor, está muy bonita (...) es como decir que no necesito nada más, pero hay otra manera de interpretarla que se escucha más bien como no tienes lo que busco, podría tener algo mucho mejor, pero ok”, dijo.

Lo que nunca imaginó el youtuber, es que Camilo contaba con una gran legión de fans que no dudaron en defenderlo y reprochar la actitud del influencer.

Ante ello, Luisito se disculpó y explicar que no sabía sobre la historia de amor entre Camilo y Evaluna.

Por su parte, Camilo pidió a sus fans que nunca duden en decir lo que sienten, aunque solo escuchen críticas. ¡Una indirecta bien directa para Luisito!

Letra - Favorito

No sé si te lo han dicho antes

Pero después de haber comido en tantos restaurantes (hmm)

Lo más caro, más rico, más fino y más elegante (yeh)

Después de viajar por los sitios más extravagantes

Descubrí (yeh)

Que tu cuerpo es mi lugar favorito

Y tu boca mi comida favorita

Porque tú eres lo que yo necesito

Porque yo soy lo que tú necesitas

Que tu cuerpo es mi lugar favorito

Y tu boca mi comida favorita

Porque tú eres lo que yo necesito

Porque yo soy lo que tú necesitas

Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito

(Tú eres lo que yo necesito)

Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas

Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito

(Nadie como yo pa' ti)

Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas

Tú eres perfecta (perfecta)

Sin el 90-60-90

Después del mundo yo darle la vuelta

Te tenía al lado y no me había dao' cuenta

Que tú eres perfecta

Y quiero que me veas como yo te veo

Cuando me vea guapo y cuando me vea feo

Quiero que me quieras como yo te quiero

Como yo te quiero, como yo te quiero

Quiero que exageres como yo exagero

Y no te me rias porque esto es en serio

Quiero que me quieras como yo te quiero

Como yo te quiero, como yo te quiero (hmm)

Después de viajar por los sitios más extravagantes

Descubrí, yeh (¿qué cosa?)

Descubrí, yeh (¿qué cosa, eh?)

