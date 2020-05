Eduardo Santamarina confiesa que contrató prostitutas cuando era alcohólico

Siempre que se le pregunta por sus épocas de alcoholismo, Eduardo Santamarina no duda en responder al respecto, con el fin contar su testimonio y llegar a alguno de sus seguidores que están pasando por la misma situación.

En esta oportunidad, el galán de galanes hizo una nueva revelación. Contó que llegó a contratar prostitutas para llenar su vacío.

“Hoy por hoy sigo limpio, no he probado una sola gota de alcohol”, aseguró el actor en el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión.

“Esta enfermedad es de pérdidas”, acotó el actor, quien confesó que se terminó alejando de su familia debido a esta adición.

“Entras en esas depresiones, donde no quieres ver a nadie…lo que quieres es platicar, pero no con tu familia, porque te van a confrontar, te van a cuestionar”, señaló.

“Contratar prostitutas pero ni siquiera para tener una relación sexual, ya ni se podía. Era más bien para llenar este vacío de soledad, estaba pasando por esa depresión, era platicar”, recordó.

Incluso, detalló que llegó a tener tanta confianza con las prostitutas que ellas le contaban también su situación.

“Se ponían a llorar, se abrían conmigo y me decían cómo habían entrado a prostituirse ... Yo parecía su psicólogo, les decía: ‘¿por qué te dedicas a esto?, no seas tonta dedícate a otra cosa, no eches a perder tu vida’. Imagínate, yo a terapearlas, pero yo hasta mis ‘chanclas’”, detalló.

Eduardo Santamarina agradeció a los grupos de ayuda, pues tras tocar fondo, gracias a ellos supo salir adelante. Es por ello que no duda en contar su testimonio cada vez que puede.

"Yo no soy nadie para dar consejos ni mucho menos, pero si yo puedo hablar de como me fue a mí y si eso le sirve a alguien, con uno solo, pues ya", aseguró.