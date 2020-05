Vania Bludau se burla de respuesta de su exnovio: “El abogado quiere circo”

Luego que Frank Dello Russo saliera a la luz para aclarar que no le fue infiel a Vania Bludau, la modelo no dudó en burlarse de las declaraciones del abogado y ex novio.

Como se recuerda, la pareja estaba próxima a casarse, sin embargo, la bailarina decidió terminar su relación por supuesta infidelidad.

Ante ello, el abogado indicó que la relación terminó a fines de marzo y no hubo infidelidad por Tinder, pues instaló la aplicación el 27 de abril.

Rodrigo González se encargó de rebotar esta publicación, la cual no pasó desapercibida por Vania Bludau. De inmediato respondió: “El abogado quiere circo”.

Por su parte, Vania respondió a los fans que le brindaron su apoyo en estos momentos difíciles.

Vania Bludau en Instagram confirmó el fin de su relación con Frank Dello Russo

La exchica reality luego de no dejar ninguna imagen de sus viajes con su expareja por Europa, ni el vídeo cuando le propuso matrimonio, decidió enviarle un mensaje a Rodrigo González contándole la verdad de su romance.

“Rodrigo ya quiero cortar esto de raíz, me tomé unas horas para verificar esta información y desafortunadamente para mí, es cierto. Esto fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales”, expresó Bludau al presentador.