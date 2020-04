Tom Hanks sorprende a niño que sufría bullying por llamarse Corona.

Tom Hanks ya se encuentra en Estados Unidos tras haber pasado unas semanas en Australia. El actor tuvo que permanecer en Sidney junto a su mujer, la también actriz Rita Wilson, tras dar positivo en la prueba del COVID-19.

El intérprete norteamericano fue uno de los primeros en anunciar que padecía la enfermedad junto a su mujer.

Una situación que los dos han pasado felizmente y de la que ya se encuentran completamente recuperados.

Aun así, Tom Hanks siente una gran conexión con Australia, país que lo acogió y lo cuidó durante esas semanas de incertidumbre y nerviosismo.

Por ese motivo, el actor de “Tienes un e-mail” ha querido tener un detalle muy especial con un pequeño de 8 años que le escribió una carta.

En esta, el niño le cuenta al actor que en su colegio sufre acoso porque se llama Corona De Vries.

“Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus, ¿están bien? (...) Me encanta mi nombre, pero en la escuela la gente me llama 'coronavirus'. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así", decía el mensaje que a través del canal 9 de la televisión australiana, Hanks ha podido conocer la historia y dar respuesta a las preocupaciones del pequeño Corona.

Tom Hanks le respondió diciéndole que su carta le había hecho sentir muy bien, y eso que ya estaba curado de su enfermedad.

Además, le ha regalado su vieja máquina de escribir, una L.C. Smith & Corona Typewriters Inc. que se llevó con él a Australia.

" ¡Tu carta hizo que mi esposa y yo nos sintiéramos de maravilla! Gracias por ser tan buen amigo, los amigos hacen que sus amigos se sientan bien cuando están deprimidos. Te vi en la televisión, a pesar de que ya estaba de regreso en los Estados Unidos, y completamente sano", le decía el actor y añadía "tienes un amigo en mi", haciendo referencia a la película Toy Story en la que él pone la voz.

(Con información de Europa Press)