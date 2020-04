Grupo 5, Maricarmen Marín y otras grupos responden tras cancelación de eventos

Las orquestas como el Grupo 5, Agua Marina, Corazón Serrano, Maricarmen Marín, entre otros artistas se encuentran preocupadas por el anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien expresó la suspensión de eventos públicos hasta fin de año.

La medida que el Estado se llevará a cabo luego que se levante la cuarentena para evitar propagar el virus que está matando a cientos de ciudadanos en todo el mundo.

Agrupaciones de cumbia afectadas por la suspensión de eventos públicos

Las orquestas de cumbia características de nuestro país que alberga cientos de fanáticos en una noche de concierto, tendrán que esperar hasta que disminuya el riesgo de contagios por COVID-19.

Sin embargo, muchas familias que dependen de las agrupaciones serán afectadas en su economía. Ante ello, algunos músicos se pronunciaron en un medio local.

¿Qué dijeron las agrupaciones de cumbia tras la suspensión de actividades?

Elmer Yaipén, manifestó su posición ante la crisis de salud. “Desde el inicio acatamos las disposiciones que se toman en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el ministerio respectivo. Si la medida de postergación de actividades sociales se efectúan para la salubridad del pueblo, hay que obedecer. La vida es lo primero. Si tenemos que volver en algún momento por la puerta grande lo haremos”.

El integrante de Armonía 10, José Quiroga, expresó que está dispuesto a continuar con las medidas de prevención.

“Estamos muy preocupados por la situación, pero somos conscientes de que esto es un sacrificio, nos toca esperar que vuelva todo a la normalidad para retomar las actividades en el momento que lo disponga el Gobierno. Mantengamos la calma, seamos responsables y conscientes de la situación y entendamos que son medidas de prevención”.

Yrma de Corazón Serrano también brindó su declaración.“Ya por la cuarentena hay un montón de contratos cancelados y ya me imagino lo que pasará si es que no se podrá tocar hasta fin de año. Todas las agrupaciones pasamos por una crisis económica, los músicos ganan cuando hay presentaciones y si no hay ingresos, cómo se pagan sueldos”.