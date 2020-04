Luisana Lopilato aclara que Michael Bublé no la agrede y lo defiende de ataques

Luisana Lopilato respondió a los ataques que viene recibiendo su esposo Michael Bublé a través de las redes sociales. Esto luego que agrediera a la actriz durante una transmisión en vivo.

Como se recuerda, en la transmisión el cantante le tira un codazo a la actriz, y luego la abraza de forma tosca. Esta reacción logró la rápida reacción de sus fans, indicando que no es la primera que el artista se muestra violento.

Luisana Lopilato no toleró esta situación y aclaró que no es víctima de agresión y respaldó totalmente al padre de sus hijos.

"Es increíble como son algunos seres humanos. Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo. Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

"Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quién es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más. ¡No es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. (...) Le falta el respeto a mi familia, (...) dejo para Dios las consecuencias", acotó Luisana.

Después de ello, la exintegrante de Rebelde Way volvió a hacer otro en vivo con su esposo, pero antes se dirigió a sus fans.

“Necesito hablarle a mi gente antes de empezar. Quiero decirles a todos, porque veo que ya hay un montón de gente conectada, que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro”, indicó.

“Es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen, que nos tienen. Así que gracias, pero esto no es mi caso”, continuó.

De esta manera, Lopilato pidió respeto para su familia. Luego olvidaron el tema y siguieron la transmisión preparando ñoquis y bromeando.