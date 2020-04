Rebeca Escribens muestra inédita foto cuando tenía 25 años y deja en 'shock' a fans

Rebeca Escribens famosa por su carisma se robó más de un suspiro de su seguidores al mostrar cómo lucía cuando tenía 25 años.

La presentadora de espectáculos en estos días de cuarentena, demostró su lado más sensible con una fotografía que la hizo recordar sus inicios en la televisión.

Rebeca Escribens en Instagram

La conductora caracterizada por interactuar con su público en redes sociales, contando sus actividades profesionales y de su vida personal, sorprendió a sus fans..

Pues, Rebeca aprovechó el aislamiento social para revivir momentos de su pasado y contar detalles de ella para que la conozcan mejor, manifestando cómo comenzó en la TV.

¿Cómo lucía antes Rebeca Escribens?

En la imagen publicada de la actriz, se la pudo ver cómo resaltaba su belleza desde hace 19 años utilizando ropa deportiva y unos jeans, mientras posaba con una pañoleta en la cabeza.

¿En qué trabajó Rebeca Escribens en sus inicios?

La intérprete confesó que durante tres años se dedicó a maquillar a domicilio tras salir del colegio, permitiendo pagar sus talleres de teatro, comida y pasajes.

“Yo cuando salí del colegio, hace 25 años, tenía 17 años, ya tenía a mi bebe, a Diego, entonces obviamente había que empezar a trabajar y a estudiar a la vez”, expresó.

Además, se hizo sus tarjetas de presentación. “Las dejé en cuatro colegios, entonces me llamaron 17 chicas para hacer maquillaje de promoción. Tú no me preguntes cómo pero yo desde las 3 de las 10 de la noche, maquille y peine a 17 chicas en diferentes puntos de Lima”.

Rebeca Escribens bailando en 'El Gran Show'