Lindsay Lohan vuelve a la música 12 años después con 'Back to me' en plena cuarentena

La actriz y cantante Lindsay Lohan vuelve a la escena musical con nuevo single: 'Back To Me'. Es la primera canción que publica en solitario desde 2008 y sale a través del sello Casablanca Records / Republic Records.

'Back To Me' es un atrevido himno que perfectamente se podrá bailar en las pistas, un tema que reúne la energía del house, la ambición del pop y unas letras poderosas. La canción está co-escrita por ALMA (Miley Cyrus, Charli XCX, Tove Lo).

Firmó contrato discográfico con Casablanca Records en 2004 y ha publicado dos álbumes de larga duración incluyendo su álbum de debut 'Speak', editado en 2005 que fue Disco de Platino, y 'A little More Personal' (RAW).

Lindsay Lohan es una de las estrellas más populares y reconocibles del mundo. Desarrolla una importante carrera como actriz desde hace lustros, es empresaria y mantiene además una gran presencia e influencia en las redes sociales.

¿Quién es Lindsay Lohan?

Lindsay Dee Lohan es una actriz, cantante, empresaria y modelo estadounidense. Lohan comenzó su carrera a los tres años de edad en el modelaje infantil y haciendo anuncios para televisión, antes de hacer su debut como actriz en la pantalla grande en la exitosa película de 1998 dirigida por Nancy Meyers, The Parent Trap de Disney, a la edad de 11.

Lindsay ganó mayor fama entre 2002 y 2006, con papeles protagonistas en las películas Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls, Herbie: Fully Loaded y Just My Luck, llegando a convertirse en un ídolo adolescente.

¿Cómo se llama la gemela de Lindsay Lohan?

La actriz Erin Mackey fue la encargada de ser la doble de Lindsay Lohan en la recordada película 'Juego de gemelas' que cautivó a grandes y chicos.