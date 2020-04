Giovanna Valcárel resalta que no criticó a personas pobres que tienen hijos

¡No se queda callada! Tras la ‘avalancha’ de críticas que Giovanna Valcárcel recibió por sus comentarios a mujeres de bajos recursos y personas de provincia, la conductora de televisión se defiende y deja en claro que no se arrepiente de sus comentarios.

Giovanna afirmó que solo expuso un gran problema en el Perú.

“No dije nada ajeno a la realidad. No fue una crítica sino un consejo. Salgo a la calle y veo gente que no tiene para darle de comer a sus 5, 6, 7 o más hijos. Entonces hay que ser responsables. Recibí un montón de mensajes felicitándome, muy pocos me han criticado”, indicó Giovanna al diario ‘Trome’.

Cabe mencionar que Valcárcel ha sido blanco de críticas desde hace unas semanas cuando le preguntó a una nutricionista si el caramelo de limón podría sustituir a la vitamina C.

La actual reportera de ‘Latina’ se escudó diciendo que era una consulta de sus televidentes, pero los usuarios no dudaron en dar fuertes críticas en contra de ella.

Echa un vistazo al video en donde Giovanna Valcárcel consulta si la golosina podría sustituir al fruto.