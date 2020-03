Jaime Chincha tiene pelea con Ñol Solano después de violar la cuarentena

Nolberto Solano, más conocido como ‘Ñol’ tuvo una entrevista con el periodista Jaime Chincha después de haber sido intervenido por la Policía por haber incumplido el Estado de Emergencia y la cuarentena dictaminado por la pandemia del coronavirus.

El comunicador quería una explicación a la situación, pero el deportista se ofuscó y tuvo frases ofensivas contra Chincha.

“A ti nadie te conoce, a ti nadie te ve”, le dijo a Jaime y le echó la culpa a Magaly Medina al tratar de justificarse.

El exfutbolista mencionó que no estaba en su casa pero que fue a una reunión en el domicilio de su vecina junto a otras personas.

“Estaba en mi casa con mis hijos y lo único que hice fue ir a la casa de mi vecina, estuve en la casa de ella, reunidos. No hubo fiesta, porque para haber fiesta, primeramente, tiene que haber bulla, música psicodélica. Solo eramos un montón de amigos y ahí hemos estado departiendo y luego escuchamos que alguien se quejó de la bulla (se ríe) por un parlante de menos de medio metro”, indicó Ñol, quien fue intervenido por la Policía.

Durante la discusión, Solano le dijo a Jaime Chincha que a él nadie lo conoce:

“No te victimices, claro porque a ti no te ven pues, a ti no te conocen. A lo que voy es que no busquen alarmar más que ya es un problema que lo sabemos todos”

“Yo no salí en toque de queda. Yo no he hecho ninguna reunión”, agregó.

Pero lo que más molestó al periodista fue cuando le dijo que él sí sale todos los días y cómo sabe si está o no infectado.

“¿Y cómo sabes si estás infectado o no si no estás en tu casa? Yo tampoco tengo los síntomas. Tú también sales todos los días y tú también has roto el protocolo, ¿quién puede garantizar si estás infectado o no. Ah, porque eres periodista?”, mencionó Nolberto muy molesto.