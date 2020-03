¡Indignante! Nolberto Solano es captado en una 'fiesta' durante toque de queda

Nolberto Solano, entrenador de la Selección Sub 20, durante el aislamiento social obligatorio fue detenido por la Policía Nacional tras infringir la normativa impuesta por el presidente Martín Vizcarra, quien aumentó los días de cuarentena hasta el 12 de abril.

Ante ello, las cámaras del programa de Magaly Medina captó el momento cuando el asistente de Ricardo Gareca era intervenido junto a Pablo Zegarra en una vivienda de la Molina.

Nolberto Solano es intervenido por la policía tras infringir el toque de queda

De acuerdo a lo narrado por la presentadora, unos vecinos del distrito la llamaron para comentarle que aparentemente se estaba realizando una fiesta en la propiedad, pues, se escuchaba fuerte la bulla de la música.

En las imágenes se pudo registrar cuando la policía trepa las paredes de la instalación luego de no encontrar respuesta y al ser intervenidos encontraron a seis personas.

Al ser cuestionado el DT por el periodista, respondió delante de las autoridades, “No señor, ¿Qué fiesta?". A su vez, en la comisaria manifestó que se encontraba en la casa de una amiga, luego fue liberado.

Nolberto Solano dio su descargo tras quedar en libertad

El exfutbolista tras salir de la comisaría de Santa Felicia, indicó, "Era una reunión, no una fiesta, mira como estoy vestido. Todo el mundo se queja".

"No hubo fiesta, porque para haber fiesta, primeramente tiene que haber bulla, música psicodélica. Solo eramos un montón de amigos y ahí hemos estado departiendo y luego escuchamos que alguien se quejó de la bulla (se ríe) por un parlante de menos de medio metro”, manifestó el auxiliar de Gareca a RPP.

Sin embargo, luego ocurrió un enfrentamiento con Jaime Chincha.“No te victimices, claro porque a ti no te ven pues, a ti no te conocen. A lo que voy es que no busquen alarmar más que ya es un problema que lo sabemos todos”.

Nolberto Losano y Pablo Zegarra son detenidos por incumplir aislamiento social

Magaly Medina criticó a Nolberto Solano tras incumplir la cuarentena

Medina habló fuerte y claro ante el caso."Justo ahora que el presidente Vizcarra acaba de decir que vamos a seguir hasta el día 12 de abril en cuarentena. Pero hay gente en todo nivel social y distritos, que no le da la gana estar en su casa encerrados".