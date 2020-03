Si eres detenido por infringir la cuarentena, serás denunciado penalmente

Por la propagación de coronavirus en nuestro país, el Estado ha dispuesto aislamiento social obligatorio junto a inmovilización social obligatoria, la misma que rige todos los días a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, sin embargo aquello que no acaten la ley, serán denunciados penalmente.

El ministro del Interior, Carlos Morán indicó que quienes incumplan la ley serán detenidos, denunciados y procesados de manera penal.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, indicó.

Además, agregó que si se incurren resistencia a la autoridad, de acuerdo al Código Penal, se establecen penas privativas de libertad de entre seis meses y dos años. En caso se incumpla lo establecido con vehículos, la multa asciende a S/6300.

“La evaluación general es que una gran cantidad de ciudadanos vienen acatando las medidas que restringen el derecho a la circulación, pero a la vez aún existen casos de gente que no está acatando la cuarentena y está saliendo de sus casas”, indicó Morán.

El proceso de la intervención inicia cuando el detenido es llevado a la comisaría de la jurisdicción, donde será sometido a los controles biométricos de identidad, se le tomará una fotografía y se realizará la respectiva impresión digital.