René Pérez hizo transmisión en vivo con Tini, pero no sabía quién era ella: ¿Tú cantas?

René Pérez hizo una transmisión en vivo desde Instagram Live con Tini Stoessel, sin embargo, lo que terminó sorprendiendo es que el ex líder de Calle 13 no sabía quién era la cantante argentina.

Lejos de fastidiarse, la también actriz le aclaró su duda y continuó con la transmisión.

“Esto es muy gracioso, me llamo Tini, no se si me conocés. Pero vivo en Argentina y sos muy crack. Fue muy cool la última canción que lanzaste. La escuché mucho. Felicitaciones”, inició la cantante su transmisión, dando paso René, quien preguntó: "¿Tú nombre es Tini?”.

“Si, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina”, respondió la artista.

“¿Cantas? ¿Qué tipo de música?”, le preguntó Pérez, ante la sorpresa de los fans que estaban conectados, que no podían creer lo que estaba sucediendo.

"Un poco de todo", contestó Tini.

Pasado este impasse, Tini contó sobre cómo se está viviendo la cuarentena en Argentina, mientras que René aprovechó para dar un mensaje a la población.

“Esto es muy importante, quédense en sus casas, porque la gente empieza a salir por cualquier estupidez. Si tienes una necesidad bien cabrona, sal, sino no”, indicó.

“La mejor medicina es quedarnos en casa”, agregó Tini.