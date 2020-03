Aunque estén separados, Sebastián Yatra dedicó romántico mensaje a Tini Stoessel por su cumpleaños

La crisis mundial que estamos pasando por el coronavirus ha hecho que Tini Stoessel cancele su tour por Europa y que Sebastián Yatra regrese a Colombia luego de su viaje a Madrid. Ambos cantantes tomaron la decisión de realizar la cuarentena voluntaria, pero separados.

Pues, Sebastián Yatra y Tini Stoessel se encuentran realizando la cuarentena junto a sus familias, él está en Colombia y ella en Argentina.

Sebastián Yatra en Instagram le dedicó romántico mensaje a Tini Stoessel por su cumpleaños

El último sábado 21 de marzo, Tini Stoessel cumplió 23 años y lo tuvo que festejar en cuarentena y alejada de su novio Sebastián Yatra. Sin embargo, eso no evitó que el cantante colombiano le dedique un tierno mensaje a su novia.

A través de su Instagram, Sebastián Yatra posteó un video con fotos inéditas de ambos y emotivo mensaje en el confiesa que la cantante argentina es su gran amor.

“Cada uno de estos recuerdos lo guardo como un tesoro que me va a acompañar para siempre. Me siento afortunado de conocer tu corazón y que te hayas tomado el tiempo de hacer el mío mucho más grande…Quisiera más que cualquier cosa estar ahí contigo en tu día, pero al final sabes que allí estoy... Y tú estás aquí conmigo... De las mil maneras que solo tú sabes hacerlo!! Feliz cumpleaños mi gran amor!!! :)... se me caen las lágrimas de felicidad y nostalgia escribiéndote este mensaje... de agradecimiento porque Dios puso un angelito en mi camino y llenas de color este milagro llamado vida 🌈✨❤ Te amo como sólo Dios sabe... gracias por hacerme sonreír y quererme como nunca pensé que alguien pudiese hacerlo ❤️ ya son 23!!!!!!!! @tinistoessel 👧💘”, fue el tierno mensaje del intérprete de ‘Cómo mirarte’.

Tini Stoessel en Instagram le agradece el mensaje a Sebastián Yatra

Ante estas hermosas palabras, Tini Sotoessel le agradeció a su novio con un tierno mensaje en Instagram.

“Mi amor gracias por este video y por tus palabras…Yo también atesoro cada momento que vivimos juntos en lo más profundo de mi corazón. Sos la persona más especial del mundo, gracias por amarme y aceptarme tal cual soy. Te adoro mi vida…no veo la hora de volverte a ver. Gracias”, escribió la intérprete de ‘fresa’.