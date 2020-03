Mamá de Edith González sigue sufriendo en silencio la muerte de la actriz

Edith González siempre será recordada como una mujer valiente que conquistó el corazón del público desde joven con su talento y belleza, participando en exitoso melodramas a su corta edad.

Ante su partida por el cáncer, sus familiares aún se encuentran superando su ausencia así como su madre quien conmueve al darse a conocer que sufre en silencio.

Novela de Edith González y Eduardo Palomo "Corazón Salvaje"

La muerte de un hijo es un dolor inexplicable que solo una madre podrá curar con el tiempo. A pesar de ello, miles de sus seguidores de la actriz, siguen halagando su trabajo que cautivó a todo Latinoamérica.

¿Cómo enfrenta la madre de Edith González la muerte de la actriz?

Durante una entrevista, la famosa intérprete Lorena Velázquez confesó algunos detalles de generaron nostalgia, pues contó a TVyNovelas que solo Ofelia desea alcanzar a su primogénita.

¿Mamá de Edith González tiene depresión?

Velázquez fue compañera de reparto de Edith en su última producción que dejó grabada antes de partir, el cuál se estrena este mes y compartió algunos hechos que está enfrentando la madre de González.

Al ser consultada de cómo se encontraba la señora Ofelia, indicó, "no quiere nada más que alcanzar a Edith, pero cuando la gente está así, hay que dejarla que diga y piense como quiera, no la vas a regañar. La muerte de un hijo o hija debe ser lo peor".

A su vez, la artista contó, "está en una depresión, pero eso se quita con el tiempo y solita, porque si la quieres ayudar, no se deja. A mí me duró seis años la muerte de mi hermana, y después lo superé".

Además, narró que Ofelia prefiere estar en casa cuando la invitan algún lugar o a encontrarse, expresando: “Hoy no puedo verte, vente otro día, pero no sé si pueda porque me quitaron las llaves”.

Telenovelas de Edith González - "Doña Bárbara"