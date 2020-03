Pamela Franco sobre muerte de su mamá: “Se fue dándose cuenta que yo estaba feliz”

La cantante e integrante de ‘Alma Bella’ Pamela Franco pasó uno de los momentos más complicados de su vida después de sufrir la pérdida de su madre. Tras este triste momento, la cantante se alejó de las redes sociales y de su trabajo.

Pero a pesar de todo los momentos difíciles que está pasando Pamela, la bailarina asegura que Christian Domínguez la está acompañando en su luto.

“La verdad que hace poquito que he perdido a mi mamá, me he bloqueado con ese tema, pero le agradezco a Christian todo lo que ha hecho por mí”, mencionó Pamela.

Por otro lado, el líder de la 'Gran Orquesta Internacional' reveló que le hizo promesas a la madre de Pamela:

“Cuando todavía podía comunicarse bien, me pidió que cuide a su hija porque es su bebé. Ella ha sido confiada, fácil de engañar, entonces siempre la ha querido cuidar, y yo le dije que si la iba a cuidar con todo lo que esté en mis manos”, mencionó Domínguez.

Los conductores de ‘América Hoy’ también aprovecharon para preguntarle a Pamela sobre la relación entre su mamá y Christian:

“Mi mamá cuando lo conoció a Christian ya estaba malita, pero nunca le calló mal. Porque mi mamá era de esas personas que siempre tomaba mucho su distancia y Christian es querendón, la agarraba, la besaba y yo me moría de la vergüenza. Mi mamá se fue dándose cuenta que yo estaba feliz”, indicó.