Para Jennifer Lopez el 2020 está siendo su año. En apenas dos meses la película que protagoniza se ha convertido en una de las más alabadas por la crítica, y ha arrasado en el escenario del Hard Rock Stadium, junto a su compañera Shakira, en el que ya es uno de los mejores espectáculos de la historia de la Super Bowl.

Sin embargo, JLo se siente decepcionada y así se lo ha hecho saber a Oprah Winfrey en la última entrevista que le ha concedido en Los Ángeles, como parte del Oprah's 2020 Vision Tour.

Jennifer Lopez confiesa que sufrió por no estar nominada a los Oscar 2020

El motivo de su desencanto es no haber sido nominada para los Oscar como actriz de reparto por su papel de Ramona Vega, stripper de profesión, en la película 'Estafadoras de Wall Street', a pesar de que la crítica consideraba que la puertorriqueña se lo merecía.

"Recibí muchos buenos avisos, más que nunca en mi carrera, y hubo muchos 'Ella va a ser nominada para un Oscar. Va a suceder; si no lo hace, estás loco. Estoy leyendo todos los artículos que dicen: 'Dios mío, ¿podría pasar esto?' Y luego no fue así. Fue un poco decepcionante", lamentó JLo. La cantante y actriz confiesa que sufrió sobre todo por su equipo, con el que cuenta desde hace más de dos décadas y al que sentía que decepcionaba al ni siquiera ser propuesta para la estatuilla de la Academia.

Pero la tristeza es pasajera y JLo lo sabe: "¿Por qué haces esto. Quieres que la gente diga que hiciste un buen trabajo, y me di cuenta: 'No, no necesitas eso, haces esto porque lo amas'", al tiempo que me di cuenta de que "No necesito este premio para decirme que soy suficiente", zanjó ante Winfrey.

Y aunque los Oscar no valoraron a Jennifer Lopez como ella creía sí lo hicieron los Globos de Oro, los Premios del Sindicato de Actores y los Premios Independent Spirit, en los que fue nominada a Mejor Actriz de Reparto, sumando así tres logros más en 2020, a pesar de no conseguir ninguna de las estatuillas.

