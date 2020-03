Ferdinando Valencia defiende a su esposa de las críticas por su físico [FOTO]

¡No se queda callado y sale en su defensa! Ferdinando Valencia no aguantó más las duras críticas que le hacen a su esposa Brenda Kellerman por su físico y les responde con un contundente mensaje para que dejen de insultarla sin piedad.

Brenda Kellerman, esposa de Ferdinando Valencia, pide respeto a las mujeres que la critican

Desde hace unas semanas, Brenda Kellerman viene recibiendo duras críticas sobre su aspecto físico. Por ello, la esposa de Ferdinando Valencia en su cuenta de Instagram pidió a los haters, en especial mujeres, le dicen cosas feas sobre su cabello o color de piel.

“Me duele que casi siempre los comentarios feos son de una mujer, es difícil que sea de hombre. Vengan de donde vengan es un gesto inaceptable, pero si encima es de una mujer a otra, la cosa es más triste. ¿Cómo quieren que nos respeten si entre nosotras no podemos respetarnos? A mí me encanta mi cabello así, sino ya me lo hubiera alisado. Si a ti no te gusta, ese es tu problema. Tenemos que aprender a respetar”, dijo Brenda.

“Tenemos que apreciar a la gente como es, si nos amamos y nos respetamos, los hombre no nos van a respetar”, señaló la aguerrida costarricense.

Ferdinando Valencia defiende a su esposa de las críticas por su físico

Luego del mensaje de Brenda Kellerman, Ferdinando Valencia salió en defensa de su esposa con un contundente mensaje.

“Aunque hagas lo mejor del mundo, de la mejor manera, con la mejor intensión siempre va a haber alguien quejándose (…) Pobre gente, porque en algo tiene razón ella, es gente que vive mal consigo misma y está buscando qué ver malo de la vida”, declaró el actor al programa “Hoy”

“Siempre trato de nunca ser grosero ni ofensivo, pero sí me escriben cosas de: ‘¿Qué tiene ella? ¿Qué le ves a esa negra? Que se peine, que quién sabe qué tanto... ¿Que qué tiene ella? No sé qué tenga, pero de entrada me tiene a mí, tú no, ¿por qué tu coraje?'. Entonces no sé, yo trato de defenderla”, fue la defensa de Ferdinando.