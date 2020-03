Sebastián Rulli no se quedó callado y decidió responder los rumores de un posible embarazo de Angelique Boyer.

Sebastián Rulli responde a rumores de embarazo de Angelique Boyer con divertido video

Hace unos días la revista “TvNotas” confirmó en su portada que Sebastián Rulli y Angelique Boyer están esperando su primer hijo juntos.

La portada decía: “¡Ya les pegó! Angelique Boyer y Sebastián Rulli…¡esperan a su primer bebé!”. A los pocos minutos de ver esta publicación, el actor argentino anunció en sus historias de Instagram que esto era mentira.

Pero eso no es todo, pues Sebastián Rulli decidió aclarar estos rumores con un divertido video en Instagram, donde interpretó a una mujer con una peluca azul para burlarse sobre la veracidad de la revista.

“Hola, yo soy la fuente fidedigna de esa entrevista que salió en una revista importantísima de este país que sólo dice la verdad y sí, dice la verdad. Sebastián está mintiendo, yo soy muy amiga de Angie y de Sebas y sé todo, perfectamente todo cómo ha sucedido, pero no se los puedo contar”, se burló Sebastián.

Sebastián Rulli confirma embarazo

Sebastián Rulli negó que Angelique Boyer esté esperando un hijo; sin embargo, confirmó un embarazo.

“Lo que es un hecho es que hubo una confusión, la revista dice que Angie está embarazada, pero no, no es así, ella está empezando novela, es decir, no podría estar embarazada porque va a durar más de tres meses y se notaría, pero el que está embarazado es él", afirmó.

“Sí, obsérvenlo, de verdad, chequen su pancita, va a empezar a crecer, está embarazado", agregó el actor argentino.

"Perdón, alguien muy cercano a mi familia agarró el teléfono y sin darme cuenta mandó el mensaje. No era mi intención que se supiera de esta manera, pero bueno ya saben la verdad, solo la verdad era algo muy personal que quería mantener en secreto y ya se filtró. Qué coraje me da, esa revista siempre dice la verdad ", culminó el novio de Angelique Boyer.

Carlos Ponce niega paternidad del “hijo” de Sebastián Rulli

Luego de esta publicación en Instagram, Carlos Ponce, el amigo de Sebastián Rulli, también decidió seguir el juego del actor argentino y editó una imagen con el título de “Tv Miente”.

En esta portada editada, Carlos Ponce negaba la paternidad del “hijo” de Sebastián Rulli.