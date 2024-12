Lindsay Lohan ha vuelto a encabezar las conversaciones de moda al demostrar que las rayas horizontales pueden ser mucho más que un básico en el armario. La actriz y empresaria, conocida por su estilo audaz y auténtico, ha dado un giro moderno a este estampado clásico, integrándolo en looks que combinan sofisticación y frescura. Desde vestidos ceñidos que realzan su figura hasta blusas oversize que irradian comodidad chic, Lohan deja claro que las rayas horizontales no solo son versátiles, sino que también tienen el poder de elevar cualquier outfit con un toque de modernidad.



Esta tendencia, que durante años ha sido subestimada por creencias sobre su efecto visual, se reinventa bajo el impecable ojo de Lohan. La clave, como ella lo demuestra, está en jugar con los colores, los grosores de las rayas y los cortes de las prendas para adaptarlos a distintos estilos y ocasiones. Ya sea combinando rayas con piezas neutras o apostando por un look completamente estampado, Lindsay inspira a romper las reglas tradicionales de la moda y a abrazar este patrón con confianza y creatividad.