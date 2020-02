Bella Hadid aún no olvida a The Weeknd y no descarta regresar con él

Luego de que Bella Hadid y The Weeknd se separara en el 2019, todo parece indicar que la modelo ansía una reconciliación. Al menos así lo indicó una fuente cercana a la revista Us Weekly.

Como se recuerda, la pareja comenzó a salir en 2015, pero se separaron al año siguiente. Luego se reconciliaron en 2018, pero otra vez, se separaron el año pasado.

Actualmente, la joven de 23 años se encuentra soltera y centrada en su carrera.

“Bella no está saliendo con nadie en este momento. Está muy ocupada viajando y trabajando sin parar y se centra principalmente en su carrera en este momento, pero aún siente algo por The Weeknd y siempre existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro, pero por ahora, está soltera”, señaló una fuente a la revista Us Weekly.