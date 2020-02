Dua Lipa y Bella Hadid reviven el peinado de mechones sueltos ideal para toda ocasión

En el mundo de la moda y belleza, las tendencias van y vienen, y hay algunas que regresan desde décadas pasadas para permanecer este 2020. Tal es el caso de un peinado juvenil y muy versátil de los años 90 y que hoy Dua Lipa y Bella Hadid lo reviven en las pasarelas.

El protagonista de aquel peinado tan popular eran unos mechones sueltos, muy delgados y sutiles, que se dejaban caer en el rostro hasta la altura de la quijada para darle un toque sensual al look.

Otra característica de este particular peinado es la raya en medio corta. Esa línea divisoria que marcaba la pauta en los 90 y que incluso era necesario colocar un poco de gel para fijar mejor el peinado. Y ya sea que prefieras hacerte una cola alta o baja la versatilidad de este peinado te permite lucirlo en todo momento: formal o casual, tú eliges.

Es así que ya hemos visto a la modelo Bella Hadid disfrutar de este peinado en varias ocasiones. Una de éstas últimas veces fue durante la Paris Fashion Week de otoño-invierno 2020. Hadid prefirió un recogido con crepé para darle mayor volumen a su cabello y lo acompañó con los dos mechones finos propios de este peinado en tendencia.

Pero si preferimos el estilo de la cantante Dua Lipa entonces también podremos encontrar inspiración en ella. La artista apareció durante una entrega de premios con un moño alto y dos mechones rubios que ayudaban a alargar la figura de su rostro.

No olvidemos que la fórmula para obtener este peinado es tener el cabello lo más liso posibles. Lo más importante es que esos dos mechones largos y lisos destaquen junto al marco de tu rostro y que no se escape ningún pelito de donde no debería. El resto del cabello lo puedes recoger con una cola de caballo, un moño despeinado o tipo bailarina.

Así que, wapa, ya sea que quieras mostrar un look relajado, tan al estilo de Julia Stiles en la película 10 cosas que odio de ti, o prefieras añadirle más glamour a tu outfit y lucirlo en una fiesta o reunión importante, ¡con este peinado nunca tendrás pierde!