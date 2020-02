Madre de Jefferson Farfán sobre Melissa Klug: “Mi hijo paga todo hasta el 100%"

¡La interminable pelea! La madre de Jefferson Farfán dio una entrevista exclusiva con el programa ‘Día D’.

Doña Charo reveló audios que mostraban a Meliss Klug en estado de ebriedad diciéndole a Farfán que llame a su mamá para que vaya a darle comida a sus hijos.

Pero esto no fue lo único que dijo la señora Rosario, ya que también opinó sobre la manutención de sus hijos.

“Hay muchas madres que luchan para que los padres le den a sus hijos. A veces le dan 300 soles o lo que dicte el juez, pero una persona que se le da todo lo que se le da a Melissa Klug... Ella tiene casa, carro y los niños tienen seguridad. Mi hijo paga todo hasta el 100%", mencionó.

“Por qué no deja vivir a mi hijo tranquilo. Al no dejar a mi hijo tranquilo me duele... Yo soy su madre y todo lo que digan de él me pone mal", agregó.

La mamá de ‘La Foquita’ también explicó que su hijo le dio una gran suma de dinero a su exnuera para que pueda abrir una empresa y ambos puedan aportar dinero como padres de familia.

