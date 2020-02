Ana Bárbara reafirma su amor a Ángel Muñoz con romántico mensaje

Ana Bárbara siempre se ha caracterizado por ser muy transparente con su vida; sin embargo, cuando se trata de su vida sentimental, ella prefiere protegerlo.

Pero, aprovechó el Día de San Valentín para compartir con sus seguidores de Instagram su relación Ángel Muñoz.

En Instagram, Ana Bárbara posteó una foto en la que aparece ella junto a su novio y donde se le ve muy enamorada y que pasa un buen momento. Lo que más llamó la atención fue el tierno mensaje que acompañó a la imagen.

“Aunque desde muy niña creí en los Angeles siempre desee toparme con uno que se convirtiera en un ANGEL GUARDIAN en mi vida, y no sólo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día, y aunque sé que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar “mi corazón” que dice si! Te amo y gracias por ser un Angel en toda la extensión de la palabra PARA SIEMPRE y para toooooodos estás presente!!”, fue la descripción de la cantante.

Con este hermoso mensaje, Ana Bárbara demostró que está más enamorada que nunca y que pasa un momento sentimental increíble.