Joaquin Phoenix se emociona al ganar a Mejor Actor en los Oscar 2020 [VIDEO]

Joaquín Phoenix se llevó a Mejor Actor con el Jocker en los Premios Óscar 2020, dedicando un reflexivo mensaje sobre la pasión de tu profesión y compromiso con la sociedad.

A su vez, el artista dio una cátedra de sencillez tras rumorearse como el favorito de la noche, aprovechando en dejar unas emotivas palabras.

Foto: AFP

El intérprete llegó al evento de la séptima gala junto a su fiel compañera quien muchos indican que es su amuleto de la suerte, donde una vez se convirtieron en la pareja perfecta vestida de color negro, sin ocultar su amor. Así, como la frase que marcó, "lo mejor que tiene la humanidad es apoyarse entre unos mismos".

Joaquin Phoenix: "That's when we're at our best—when we support each other. Not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other toward redemption." https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/z9bymMr5bR