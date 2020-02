Oscar 2020: ¿Por qué Timothée Chalamet es el actor más esperado?

Timothée Chalamet con solo 24 años ha logrado conquistar al mundo no solo por su atractivo físico sino por su gran talento en el mundo del cine. ¡Y su llegada al Oscar 2020 fue triunfal!

En este año, el artista interpreta a Laurie en ‘Mujercitas’ y ha sorprendido con sus actuación. Recordemos que desde que fue el protagonista de ‘Calle Me By Your Name’ se convirtió en una de las celebridades más solicitadas del momento.

En este momento, el Twitter no deja de hablar del actor y cómo ha llegado vestido, incluso desde hace algunas horas, las cibernautas y muchos cibernautas estaban esperando su llegada triunfal.

Echa un vistazo a los tuits que están rondando en este momento sobre Timothée Chalamet y los Oscar 2020:

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre ‘Mujercitas’?

Cuando se le preguntó sobre la producción de Greta Gerwing del 2019, el jovencita mencionó que estaba dispuesto a hacer ‘cualquier cosa’ con tal de estar en el filme.

“Habría hecho cualquier cosa que me hubiera pedido Greta para estar en la película. Conocía la historia de ‘Mujercitas’, aunque no la había leído. La he leído ahora y comprendo que se haya convertido en un clásico de la literatura”, expresó el artista antes de estrenarse la producción:

Wapa, si aún no conoces el trabajo de este actor, anda al cine y mira ‘Mujercitas’ ya ¡Todas te amamos Timothéé, jamás dejes de actuar!