Christian Domínguez quiere tener mellizos con Pamela Franco: “sería el hombre más feliz”

¡Más enamorado que nunca! Christian Domínguez señaló que estaría muy feliz de tener mellizo junto a Pamela Franco, con quien ya tiene tres meses de relación.

“Ya hemos pensado en tener hijos, a ella (Pamela) le gustaría tener una niña, pues como es muy ‘perica’ la tendría siempre como una muñequita... pero su familia es mellicera, y quizá sean mellizos, sería lo máximo”, dijo el dueño de ‘Gran Orquesta’.

Asimismo, el cantante de cumbia comentó que le encantaría volver a ser padre, quien tiene dos hijos producto de sus relaciones con Melanie Martínez y Karla Tarazona, y espera que su deseo se cumpla muy pronto.

“A los doctores les he pedido ‘tips’ para que pueda ser hombre o mujer, me han dicho toma esto o lo otro, pero tener mellizos sería fabuloso, sería el hombre más feliz, ese día salgo calato a la calle para gritarlo. Si Dios me da esa bendición siento que me estaría premiando demasiado. Además, en esta oportunidad no quiero perderme el proceso del embarazo, quiero estar presente, más involucrado”, mencionó.

Por otro lado, luego de muchos rumores, Pamela Franco afirmó que no está embarazada y que solo está subida de peso.

“He subido un poco de peso, pero ha sido porque hemos estado de viaje y he comido mucho, pero ya empecé con la dieta y los ejercicios. El tema de los hijos lo tomamos con tranquilidad, llegarán cuando Dios quiera”, señaló la integrante de “Alma Bella”.

Además, la cantante y bailarina comentó que la convivencia con Christian Domínguez va muy bien.

“Él está súper contento porque no solo trabajo, sino que le cocino y hasta lo baño (risas)”, añadió.