Hermano de Yahaira se defiende de Daniela Darcourt ante acusación de agresión

Luego que Daniela Darcourt indicara que fue agredida por el hermano de Yahaira Plasencia en pleno show en una discoteca. Jorge Plasencia no dudó comunicarse con el programa de Magaly Medina para aclarar la situación, con el fin de que no lo sigan insultando a través de las redes sociales.

Como se recuerda, Daniela Darcourt señaló que durante un concierto, unas personas le lanzaron cubos de hielo en la cabeza.

“Creo que estaba el hermano de Yahaira allí”, indicó la salsera al programa de Magaly Medina, donde detalló lo ocurrido.

Es por ello que Jorge Plasencia no dudó en responder a tal acusación en el mismo programa de ATV.

“El hielo vino de la parte trasera de mi box y yo estaba sentado. Ese hielo cruzó por la cabeza de cada uno de nosotros, incluso casi le cae en la cabeza al administrador”, dijo a “Magaly TV: La firme”

Asimismo, pidió a Daniela que se retracte, pues ha recibido ataques en las redes sociales tras esta acusación. Asimismo, resaltó que no esta de acuerdo con la agresión.

“A mí no me gustaría que a uno le estén tirando hielo porque hemos pasado por eso. No me parece lindo, ni nada grato. Yo trabajo en el equipo de Yahaira (Plasencia) y no me gustaría que mi hermana pase por eso. Yo no soy ese tipo de personas”, dijo.