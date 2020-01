Bad Bunny sorprende dedicando emotiva canción al fallecido Kobe Bryant [VIDEO]

La muerte de Kobe Bryant conmocionó a miles que siguieron su carrera, entre ellos se encontraba Bad Bunny, quien señaló que la estrella del baloncesto lo había inspirado en muchos aspectos. Es por ello que le dolió mucho la perdida irreparable del deportista. Este martes y ante sorpresa de muchos, el reggaetonero no dudó en dedicarle una emotiva canción, "6 Rings".

Como se recuerda, Kobe Bryant falleció el domingo en un accidente de helicóptero en Los Ángeles (EE.UU.).

"¡Jamás hubiera imaginado que esto me dolería tanto! (...) Nunca lo he mencionado por que no tiene que ver necesariamente con música, pero este hombre ha sido inspiración en muchos aspectos para yo poder ser lo que soy hoy. ¡RIP GOAT! (descanse en paz, el más grande de todos los tiempos)", escribió Bad Bunny en sus redes sociales.

Sin embargo, el artista sintió la necesidad de expresarse a través de su música.

"Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié, miles de emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que pa' ganar hay que tener corazón", canta el puertorriqueño.

"Digan lo que digan pa' mí serás el mejor. Hey, descansa en paz con el señor", se le puede escuchar.

"6 Rings" (seis anillos, en inglés), según explica Bad Bunny, es en referencia a los cinco títulos de campeón de la NBA que logró Bryant con Los Angeles Lakers, mientras que el sexto es el que le dio a su esposa, con quien procreó a sus hijas.

"Pensando que una se fue contigo me descontrolo, pero, na', eso es pa' que en el cielo no juegues solo", remarca Bad Bunny en referencia al accidente en donde murió junto a su hija Gianna, de 13 años.