Fernando Colunga confiesa por qué no ha podido ser padre a sus 53 años

Fernando Colunga es uno de los hombres más codiciados por sus exitosas interpretaciones como galán de telenovelas en Televisa. Tras su alejamiento en las pantallas hace tres años, asombró al aparecer en una entrevista en República Dominicana.

Pues, el actor reveló detalles de su vida privada aunque suele mantenerlo en estricto privado, donde sus seguidores pudieron conocer el verdadero motivo por qué aún no es padre a sus 53 años.

¿Fernando Colunga habló si es gay y tiene una pareja?

El mexicano habló su verdad durante el programa Noche de luz en República Dominicana ante los temas amorosos que lo han vinculado durante su carrera y los rumores de su orientación sexual.

"No lo hablo (de mis relaciones) no porque tenga que mantener ningún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad, y la magia que se vive entre dos personas es entre dos personas, y no me hace ni más ni menos actor”.

Además, recalcó, “no puedo ir hablando de cada mujer con la que he compartido mi vida, eso es ilógico, eso en mi mundo no existe”.

Vídeo- Fernando Colunga habla de su sexualidad

¿Por qué Fernando Colunga no se ha casado?

“No le temo (al matrimonio), es un compromiso grande. Yo vengo de una familia en donde tengo ese ejemplo, también eso es una parte que la tengo clara. Sé que es un compromiso, soy una gente de compromiso, eso es lo complicado de todo, pero también soy una gente que no tiene un carácter fácil".

¿Fernando Colunga tendrá un hijo?

Fernando aunque ha manifestado su ilusión de ser padre y lo tenía planeado, expresó, “yo me veía desde hace un montón (con hijos), lo que pasa es que la vida de momento te lo juega de otra forma, así es la vida. Tampoco puedo vivir reclamándole a la vida lo que no ha pasado”.

Novelas de Fernando Colunga - 'Abrázame muy fuerte'