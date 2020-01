Fernando Colunga reaparece y demuestra que los años no pasan por él

Después de estar en la polémica, Fernando Colunga reapareció más guapo que nunca, además de demostrar que los años no pasan por él y está en su mejor momento.

Fernando Colunga participó en el Festival de la Cana Dorada y se animó a revelar algunos detalles sobre su vida privada y cómo hace para mantenerse bien a sus 53 años.

Los medios de comunicación le consultaron cuál es su secreto para lucir tan guapo a su edad. “Es que me he cuidado toda mi vida, he comido sano, he tenido la precaución (de cuidarme). ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien.” Así, recalcó que no se había hecho ningún tipo de arreglito, también ha optado por no tomar alcohol, no fumar y cuidarse de otros vicios”, reveló el actor.

Asimismo, Fernando Colunga señaló que tienen un gran respeto por las mujeres con las que ha compartido una parte de su vida.

“No lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad, y la magia que se vive entre dos personas, es de dos personas, y no me hace ni más, ni menos actor...No puedo ir hablando de cada mujer con la que he compartido mi vida, eso es ilógico, eso en mi mundo no existe”, contó el actor de ‘La usurpadora’.

Fernando Colunga también contó que su decisión de mantener su vida privada no ha sido fácil, pues ha recibido más de una amenaza por esta forma de llevar su carrera.

"Gente se me ha acercado y me ha dicho: 'Si no me cuentas de tu relación, de aquí en adelante te voy a sabotear, todo lo que pueda, el trabajo que tú haces'".