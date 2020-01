Globos de Oro: reacciones de los actores tras el "letal" monólogo de Ricky Gervais

La entrega de los premios Globos de Oro tuvo un momento que muchos no se esperaban y es que el presentador Ricky Gervais lanzó algunos "misiles" que fueron directos a los grandes actores de Hollywood.

Las reacciones de ellos no fue del nada agradable.

“Fue un gran año para las películas de pedófilos: Leaving Neverland... Los Dos Papas", fue uno de los tantos comentarios de Ricky Gervais en su regreso como anfitrión de los Globos de Oro.

Fue Jonathan Pryce quien dejó en claro que al actor protagonista de The Two Popes no le gustó para nada el comentario del anfitrión de la gala, quien también aprovechó la ocasión para promocionar su comedia After Life.

Las cámaras que se encontraban en el salón del Beverly Hills Hotel captaron la reacción de los famosos actores que se estaban en sus respectivas mesas.

En otro momento, Gervais dijo que los Globos de Oro eran una ceremonia de pasada de moda, y sentenció que la asociación debería agradecer a Netflix y seguir adelante.

Señaló que tiene un programa en Netflix sobre un hombre que considera suicidarse después de que su esposa muere: “Alerta de spoiler, hay una segunda temporada, así que al final, no se suicidó. Al igual que Jeffrey Epstein. Lo siento, sé que era amigo de ustedes”.

“No suban a dar sermones políticos cuando acepten sus premios: ustedes no saben nada del mundo real y pasaron menos tiempo en el colegio que Greta Thunberg”, fue otro de los comentarios de Gervais ante las caras incómodas de los presentes.

El cómico también habló del imperio de Netflix, la situación política de EEUU y el racismo en el cine. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) lo eligió por quinta vez para que sea maestro de ceremonia del gran evento. (Con información de Infobae)