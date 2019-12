Michelle Obama dona miles de euros para apoyar la educación de niñas [FOTOS]

Michelle Obama se convirtió en una de las mujeres más queridas y admiradas desde que ocupó el puesto de primera dama cuando su esposo Barack Obama asumió la presidencial de Estados Unidos.

Desde ese momento, la abogada destacó por su compromiso con los programas sociales que los sigue ejerciendo en su vida diaria, por ello, no dudó en donar medio millón de euros en la educación de niñas.

Michelle Obama y Barack Obama

Cuando su esposo de la estadounidense asumió la responsabilidad de liderar su país en dos oportunidades, asumió el rol de lucha por otras mujeres en su educación.

Por eso, no dudó en realizar un gran gesto por otras personas que llamó la atención de los medios al entregar 500.000 dólares que equivale un aproximado de 450 eurosde sus ingresos de su libro al sentirse bendecida por el buen recibimiento del público.

"Bendecida por la respuesta a mi libro y estoy orgullosa de poder canalizar todo ese entusiasmo hacia las niñas de todo el mundo. Ayude a las niñas más audaces y brillantes a alcanzar su máximo potencial, y así seguir su camino hasta convertirse en las mujeres que deben ser", reveló Hola.

Hijas de Michelle Obama

Michelle se encuentra en la lucha por garantizar la igualdad de oportunidades para que algunas niñas tengan un acceso prolongado en su educación, así como sus hijas que son un claro ejemplo de perseverancia y compromiso que ingresaron a una de las mejores universidad de EE.UU.

La escritora tuvo a sus herederas, Sasha y Malia, por fecundación in vitro tras tener inconvenientes para tener un bebé, tanto así, que recurrió también a terapia de parejas. “La producción de óvulos es limitada. Me di cuenta de eso cuando tenía 34 y 35 años. Tuvimos que recurrir a la fecundación in vitro".

Libro de Michelle Obama: donación de sus ingresos

A través de su libro, la activista quiso plasmar diferentes experiencias de su vida privada, como su primer beso con Barack, su faceta como madre y cómo fue la convivencia en la Casa Blanca.

Ha tenido tanto éxito su lectura, superando las diez millones de copias vendidas, que quiso entregar una parte de sus ingresos en ayuda a otra niñas.

