Kate del Castillo sorprende al revelar si tiene un romance con el hijo de Eugenio

El hijo de Eugenio Derbez es uno de los jóvenes que este último año ha destacado por su belleza y talento, robándose el corazón de miles de fanáticos por su humildad y sencillez.

Por ello, Kate del Castillo no pudo negarse ante los encantos del actor y generó polémica con su declaración, confesando detalles antes no revelado. ¿Existe un romance entre los intérpretes?

Vadhir Derbez en Instagram

El intérprete que ha sido parte de la última serie de su papá 'De viaje con los Derbez' enamora a sus seguidoras al mostrar su lado más sensible y tranquilo, así como su faceta artística en el canto, actuación y modelando.

A su vez, el mexicano a través de sus redes sociales, suele lucir su lado más sensual con atractivas fotografías que suele describirlas con mensajes alentadores.

¿Existe un romance entre Kate del Castillo y el hijo de Eugenio Derbez?

La actriz ha pasado por varios procesos sentimentales de las cuales muchos de los usuarios se han cuestionado si harían un lindo romance luego que ella expresó que estaría dispuesta a casarse con el menor de los Derbez en un programa radial.

Además, esta especulación se reforzó al darse cuenta los usuarios que ambos vivían en Estados Unidos y tenían una cercanía. Sin embargo, al volverse viral la noticia, Kate desmintió una relación sentimental entre ambos por la diferencia de edad, pero reconoció lo apuesto que es y lo talentoso.

"Lástima que soy amiga del papá, sino no me sentiría mal, con eso de que se me da con los chavitos”, expresó Kate del Castillo en otra entrevista, bromeando.

Serie de Kate del Castillo - 'La reina del sur'