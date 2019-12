Marisol denuncia a su esposo que le devuelva sus propiedades [VIDEO]

Marisol habló claro y fuerte tras hacer público una denuncia contra su esposo. Pues, el padre de su segundo hijo se quedó con algunas propiedades de la cantante y ahora le impone "sus condiciones" para darle el divorcio.

A pesar que el joven tiene una nueva pareja, exige quedarse con la mitad de sus bienes que le constó años de trabajo a cambio se separarse legalmente.

¿Esposo de Marisol le fue infiel?

A pesar que terminó el matrimonio de la intérprete hace siete años por una infidelidad del excajero de un banco con una bailarina de su agrupación, según lo comentado por Magaly Medina durante su programa a Marisol.

Denuncia de Marisol a su esposo

La famosa artista al narrar su caso, aclaró que sus adquisiciones lo tuvo producto de su esfuerzo, mientras el no puso ningún sol. A su vez, añadió que ella tenía que llevar a su menor a Chiclayo para que vea a su niño y solo le deposita la quinta parte del gasto total que invierte en la manutención.

“Él quiere la mitad de mis cosas, todas las que me han costado mi esfuerzo y mi trabajo, yo me encuentro ofuscada por todo eso. No sé qué pasa por su cabeza, no sé quién lo estará asesorando para actuar de esa manera. Sabe muy bien que todos esos bienes me pertenecen, sabe muy bien todo lo que trabajo, el tipo de madre y persona que soy”.

“No me arrepiento de esa relación porque he tenido un hijo maravilloso y fui feliz en su momento. Sin embargo, él cometió el error (infidelidad) y le quiere hacer creer a la gente otras cosas, pero yo tengo testigos”, expresó impotente 'La faraona de la cumbia'.

Marisol denuncia por adulterio a su esposo

El letrado de la artista, comentó durante la emisión televisiva que demandaría a la expareja de Marisol por adulterio tras tener una romance con otra joven mientras siguen casados.

