Maricielo Effio y su hija enamoran con su gran parecido físico [FOTOS]

Maricielo Effio es una de las mujeres más sexys y talentosas que ha salido adelante junto a su hija, dejando en el pasado el momento controversial que vivió tras su divorcio. Como si no hubieran pasado los años para la actriz, sigue conquistando desde su cuenta de Instagram.

Pero lo que más ha generado ternura es su faceta como mamá, destacando tiernos momentos junto a su pequeña quien asombra por el gran parecido físico que tienen.

Maricielo Effio en Instagram

La actriz desde que se convirtió en mamá conservó la identidad de su menor por un tiempo, sin embargo, últimamente ha solido compartir los tiernos momentos que disfruta junto la niña de sus ojos.

"Hoy después de ti Brissa, los errores cometidos en el pasado no existen, tú me das el valor para levantarme día a día y creer que nada en esta vida ocurre de gratis, existe una valiosa razón, el tiempo te da la respuesta ahora tú y yo, yo y tú somos uno, tú haces de mi una mujer fuerte y constante, tu eres mi razón más poderosa que se puede volver a empezar!!

"Por eso celebro tenerte a mi lado y bendigo a Dios por darme el amor que me inyecta el corazón día a día para mirar la vida bonita que nos espera.TE AMO HIJA !!! Pd. Antes no lo creía y me demoré muchos años en confirmarlo, escuchen a sus padres siempre, ellos jamás se equivocan".

Hija de Maricielo Effio

La primogénita de la artista se llama Brissa y cautiva en la plataforma digital al ver lo risueña y talentosa que es igual a su mamá. Además, lo que ha sorprendido a los seguidores de la intérprete es que son idénticas y tienen un gran sentido del humor.

Foto: Instagram

¿Quién fue el esposo de Maricielo Effio?

Maricielo se enamoró desde joven del bailarín Pacheco. Fue tan fuerte el romance, que luchó contra sus padres ya que no estaban de acuerdo en su relación, llegándose a casar. Al final duraron 17 años y terminó con una denuncia de violencia física contra el papá de su hija.

¿Cuántos años tiene Maricielo Effio?

La paquita peruana sigue luciendo hermosa a sus 44 años. A su vez, se encuentra feliz trabajando en una exitosa serie peruana así como en el cuidado de su menor.

Mamá de Maricielo Effio

Para la artista ha sido fundamental el apoyo de su madre desde que se separó del padre de su pequeña. A su vez, la señora nunca estuvo de acuerdo con su romance, llegando la intérprete ha confirmar lo que su madre siempre le dijo, tras los inconvenientes que se hicieron público.

Maricielo Effio como 'La paquita peruana'